OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• A cuentas

.- Cuando las cosas se hacen a lo pendejo, salen a lo wey, pero cuando se aplican tácticas corruptas, las babosadas cuestan vidas, como quedó de manifiesto en los manejos de permisos de construcción en el gobierno de la Ciudad de México y como siempre, salen los chivos expiatorios, porque bien es sabido que simulan investigar, dado que los funcionarios se encuentran involucrados.

Casos muy sonados fueron los de la Delegación Benito Juárez y el edificio ubicado en Emiliano Zapata 56, cuyo director responsable de obra y socio en la propiedad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el colapso del inmueble, como consecuencia del sismo del 19 de septiembre pasado.

Sinforoso N, de 58 años de edad, es apenas uno de muchos, a quienes se les finca responsabilidad en las investigaciones de la Procuraduría de la CDMX, de Edmundo Garrido Osorio y chalán de Miguel Mancera.

Para presumir el supuesto resultado de “profundas investigaciones”, Garrido Osorio ofreció rueda de prensa chayote incluido, para detallar que al detenido se le acusa de homicidio por dolo eventual y delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra.

Las fallas, consisten en que la memoria de cálculo no coincide con los planos estructurales del edificio; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelo; la estructura no cuenta con acero ni dimensiones para soportar la totalidad de la edificación y no acreditó poseer la constancia de seguridad estructural.

El edificio tenía una antigüedad menor a los cinco años y dos mujeres perdieron la vida, pero si la investigación de uno es tardada, no podemos imaginarnos algún avance en las investigaciones de 32 bajo la lupa.

Para curarse en salud y evitar los cuestionamientos de los alcoholegas sin chayote, el procurador dijo que respetarían el “sigilo”, pero que no dejarán impune a los constructores y cuando menos una mordida jugosa sí se llevan.

Otro de los casos sonados fue el del colegio Enrique Rébsamen y del DRO responsable de la obra, sí hay nombre y apellido. Se trata de Juan Apolinar Torales Iniesta, quien acreditó en junio de 2017 que el Colegio Enrique Rébsamen contaba con seguridad estructural, no corría ningún riesgo y los edificios podían soportar sismos.

El señalado tenía una demanda anterior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentada en 2012, asentada en el expediente 1645/2012 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

En esta segunda falla del perito Torales Iniesta, puede ser que ahora no libre la posibilidad de ir a la cárcel, puesto que el colegio colapsado contabilizó 19 niños y siete adultos que perdieron la vida a consecuencia del derrumbe. De los funcionarios que lo acreditaron no se sabe nada.

Con Juan Apolinar Torales, se encuentran coacusados ante la PGR por el derrumbe del Rébsamen, los también peritos Juan Mario Velarde Gámez y Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quienes avalaron la seguridad estructural del edificio.

Sin que sea obstáculo la investigación de la Procuraduría local, Torales Iniesta sigue habilitado como DRO. En una consulta en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se constató que cuenta con profesión ingeniero arquitecto y su registro como DRO número 1119 vence hasta el 22 de enero de 2018.

Torales Iniesta antes de certificarse como DRO ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX se desempeñó como funcionario público en las delegaciones Gustavo. A Madero como JUD de Mitigación de Riesgos y en Xochimilco como director general de Obras y Desarrollo Urbano.

Según documentación de la delegación Tlalpan, el colegio Rébsamen, el DRO Juan Mario Velarde Gámez y el corresponsable de seguridad estructural, Francisco Arturo Pérez dieron el visto bueno del plantel educativo en 2014.

Para junio de 2017, el DRO Juan Apolinar Torales Iniesta fue el encargado de avalar todo lo relacionado con la seguridad estructural, incluso se comprometió a conservar “en perfectas condiciones de seguridad e higiene las instalaciones de los inmuebles.

“Bajo protesta de decir la verdad la Propietaria y el DRO manifestamos que el predio (Rancho Tamboreo 19) No ha sido ni será modificado el Uso de Suelo para escuela en sus cuatro niveles de construcción permitido en toda la superficie construida y que reúne todas las condiciones de seguridad previstas en el Reglamento de Construcciones, publicado el 17 de junio de 2016”, dice la carta compromiso firmada el 2 de junio de 2017 y entregada a la delegación.

A pesar de que Torales Iniesta aseguró que el uso de suelo del colegio Rébsamen no había sido modificado, el Instituto de Verificación Administrativa (Ineva) informó que esta escuela contaba con un documento que no había reconocido por la Seduvi desde 1993.

Luego de la polémica por el colapso de uno de los edificios del Rébsamen, padres de familia del colegio Greenland Panamerican School, ubicado en la delegación Benito Juárez, denunciaron que el corresponsable de Seguridad Estructural, Francisco Arturo Pérez realizó una evaluación de daños por el sismo. Sin embargo, familiares de los alumnos de esa escuela rechazaron el análisis estructural.

Otra podrida que costó vidas de niños y adultos, fue el que Mónica García Villegas dijo haber recurrido a un gestor para tramitar la construcción de su departamento sobre el colegio; sin embargo, la investigación de la Procuraduría capitalina (PGJ) menciona que esta persona no existe, según publicó el periódico Reforma.

Según la investigación de PGJ las declaraciones que hizo García Villegas, menciona que el responsable de presentar un documento falso para obtener los permisos fue Pedro Hernández. Por su parte, la dependencia aseguró que esa persona no existe ni realizó trámite alguno ante la Delegación Tlalpan.

Cabe señalar que la directora y dueña del Colegio Rébsamen es imputada por usar una boleta de uso de suelo apócrifa y así obtener el visto bueno para la edificación de un departamento sobre el colegio, lo cual debilitó la estructura del inmueble.

De acuerdo con fuentes del periódico Reforma en la PGJ, tres directores de obra están siendo investigados porque avalaron obras irregulares y son indagados formalmente por el delito de responsabilidad de Directores de Obra, contemplado en el Artículo 329 Bis del Código Penal local, el cual contempla de 4 a 6 años, 6 meses de prisión.

Sin embargo apenas se informó que los peritos serán citados para declarar ante la Fiscalía de Delitos Ambientales, lo cual demuestra que como siempre sucede en los gobiernos locales, con réplica de lo que sucede en el ámbito federal, hay una red de corrupción entre los directores de obra, los desarrolladores inmobiliarios y autoridades menores de la ciudad, como ocurre en Guadalajara, donde la vocación del alcalde es de construcción de departamentos.

Nos leemos mañana.