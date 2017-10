Las Razones del Puerquete

Por: Ramón García

.- La mesa de análisis comenzó su sesión y 5 de las cabezas más duras expusimos nuestras teorías del porque El Mochilas y su Wachoma Luis Munguía le están haciendo guerra a “El Garañón” Arturo Dávalos.

Y en lo que coincidimos es que El Mochilas está buscando presionar al líder nacional, estatal y a Dávalos para que no lo dejen fuera de la jugada, es decir, no precisamente está buscando la presidencia municipal, pero siendo aquí uno de los mayores “logros” de su vida, pues desde aquí jode… el lo que quiere es chapulinear de la diputación local a la federal, y Munguía saltar obviamente a la local.

Habrá quien no pueda creer que sea así, pero no sé si alguien de los sesudos y analíticos politiqueros ya se fijó que no se escucha a nadie del “MC” peleando esas diputaciones en el 5 distrito… porque saben que son huesos que NO soltaran de ninguna manera ni el mochilas ni Munguía.

Es desde la plataforma de simulaciones donde estarán tratando de negociar ese chapulineo, la campaña la han mantenido todo el tiempo simulando la apertura de “casas productivas” que no producen una chingada, pero son razón básica para estarse promoviendo, y pegando lonas en una mera campaña anticipada que debiera ser castigada por la fepade… bueno, cuando haya un fiscal que no duerma las 24 horas!!

Arturo Dávalos también le está jugando al ingenuo para aprovechar el reflector de los medios, que con la consigna de que todo lo que sea publicidad es buena, aunque si verdaderamente esta pecando de ingenuo; la pregunta sería si el mismo se tragó su mentira, su simulación de ratificación, si se dio cuenta que queda más engañado el mentiroso que a quien le mintió…

Los mochi-zombies

Y lo mas ridículo es como la borregada que sigue y defiende al mochilas es capaz de meter las manos al fuego, pero repito de las maneras mas ridículas, la muestra fue esa convocatoria para ir al baile con Pancho Lavazas que tuvo cerca de 2,000 personas cuando el mochilas y su Wachoma Munguía esperaban más de 5,000… Pero bien dice el dicho que nada es para siempre, y el mochilas es demasiado “positivo” cuando piensa que la gente lo ama más que al peje!!

Lo mejor es que se acercan las fechas en las que cualquier “suspiración” deberá ser legalizada y las mentiras y manipulaciones saldrán a flote, listos están los candidatos de otros partidos y los independientes para ponerle una buena chinga al “MC” material para hacerlo tienen de sobra, el material lo ha repartido: El Mochilas, Arturo y el Wachoma Munguía.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com