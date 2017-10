OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Movimientos previos

.- En cada proceso electoral los partidos políticos deben reinventarse, pero además dar a conocer y registrar sus métodos de selección de candidatos, requisito que ya solventaron el PRI y PAN, en tanto que para Morena solamente será protocolo, porque tiene el dueño del partido que la candidatura será para él, aunque es de esperarse que presenten un proceso de simulación mediante una mona de palenque.

La promoción propia de López Obrador mediante cientos de miles de spots en radio y televisión, además de las constantes giras por todo el país, le dan una clara ventaja en la carrera, dado que no tiene problemas para alzarse con la candidatura.

El sacatón Ricardo Anaya, ante la posibilidad de no lograr la candidatura del Frente, encabezó la asamblea de su Consejo Nacional, donde decidieron que en caso de malograrse el Frente y llevar candidato propio, será mediante consulta pero exclusivamente de los afines al presunto líder blanquiazul. Hizo lo propio el PRD.

Los integrantes del Frente tienen todavía varias semanas para oficializar su registro ante la autoridad electoral, dado lo cual, los panistas establecieron en su asamblea, que “cuando el partido concurra a alguna elección a través de cualquier modalidad de asociación con otros partidos políticos, la selección de candidatos se realizará conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral respectiva”. Dicho convenio todavía no existe.

Como siempre y por los intereses existentes, las divisiones al interior de los partidos todavía son pequeños jaloneos, pero conforme se acerque la fecha fatal, las patadas por debajo y por encima, serán verdaderas coces de mula.

En el PRI la insurrecta más notable es la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega, quien durante varios meses y con una gira nacional, pidió que la elección del candidato presidencial fuese abierta a la ciudadanía.

Durante la Asamblea Nacional de agosto, Ortega presentó el planteamiento, pero como siempre hay línea en el tricolor, batearon la propuesta de la boshita y ella decidió no asistir a la asamblea del pasado viernes, por considerar que se trató de “mera simulación”.

Acordado que sea por asamblea de delegados la selección del candidato, Ivonne decidió que se va a inscribir, pero como es bien sabido, la convocatoria se presentará como traje a la medida y de alguna forma le impedirán la participación a la fémina.

Aunque la yucateca va en solitario, no deja de ser una piedra en el zapato para la dirigencia nacional, pero más para el gran elector, por lo cual deben buscar una salida digna para la suspirante a la candidatura o de plano ofrecerle otra posición.

Para muchos de los alcoholegas decidores y analistas, el plan B de Ortega es el de aparecer en la boleta, postulada por alguno de los partidillos, que bien pudiera ser Movimiento Ciudadano o el Encuentro Social.

“Las condiciones que pretenden imponer no nos intimidan. No será la primera vez que nos enfrentemos a condiciones de competencia adversas ni la primera vez que quieran impedirnos participar”, dice la ex gobernadora de la hermana república.

Las novedades en el Frente son la discordancia en temas legislativos y la disputa al interior del PAN, se supone el más importante de lo que pudiera ser coalición electoral, donde los “rebeldes azules”, temen ser excluidos de las candidaturas y sobre todo de las decisiones al interior de su partido.

Aunque ya hay un acuerdo, no son pocas las voces opositoras a la conformación del Frente, pero ante las pocas posibilidades de lograr la candidatura conjunta, la primera que corrió fue la ex primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo.

La Zavala aparecía en las encuestas por encima de sus ahora ex compañeros Ricardo Anaya y Moreno Valle y por eso su exigencia de que con prontitud, su partido definiera el método de selección de candidato, lo cual no ocurrió hasta que la Mago estuvo fuera del partido.

La desbandada no se dio como era esperada, pero sí algunos notables del PAN firmaron su renuncia y la hicieron pública, incluida la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, el independiente consorte de Margarita.

Mientras tanto en el PRD no la ven fácil, porque ya el tribunal electoral les ordenó renovar la dirigencia nacional, movimiento no realizado con el pretexto de falta de dinero para solventar el proceso.

De cualquiera manera y para no quedar fuera del presupuesto, muchos perredistas dieron el chapulinazo y se adhirieron al proyecto de López Obrador y todavía falta el encontronazo y la guerra por la candidatura. Los del PRD quieren a Miguel Mancera y la dirigencia panista controlada por Anaya, lo quiere a él como candidato del Frente.

PAN y PRD resultaron damnificados también por los temblores de septiembre en la capital y centro y sur del país, como es el caso de Mancera, a quien le hubiese resultado fatal y se retira en medio de la emergencia.

Con equipo alterno, el jefe de gobierno de la capital continúa con su promoción con miras a lograr la candidatura del Frente por la Presidencia, competencia que lleva con Silvano Aureoles, también mandatario pero de Michoacán.

En algún momento se dijo que Margarita Zavala podría competir por ser la candidata presidencial del Frente, ya como ciudadana y no como panista, no obstante, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado han dejado en claro que Zavala ya tomó su decisión y ésta es irrevocable.

En el camino de la carreta para acomodar las calabazas, también en Jalisco hace aire y el primero que levantó la mano para renunciar a una Secretaría fue el titular de Salud, a quien de inmediato el gobernador le aceptó el retiro y de inmediato se nominó a su relevo.

Se trata del panista Alfonso Petersen Farah, regidor de Guadalajara, quien aceptó por tercera vez ser secretario de Salud en Jalisco y el primer anuncio fue una limpia, disfrazada de evaluación de funcionarios.

La recomendación de Cruces Mada para “sus” funcionarios, fue poner también la renuncia sobre la mesa, para que Petersen pueda armar el equipo a modo, aunque no faltó quien diga que no tienen la culpa de las calenturas de su hoy ex jefe, el ahora ex secretario.

Nos leemos mañana.