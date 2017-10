La caja china como recurso político

Por: Ramón García

. Se dice que se echó a andar la “caja china” cuando por medio de alguna noticia o suceso se busca distraer la atención de otros hechos, creados o falsos, a fin de engañar la percepción de la ciudadanía con algo que despierte más la curiosidad o el morbo.

.- En el caso de Puerto Vallarta el “Movimiento Ciudadano” busca tener la atención del electorado llevando PAN y Circo a las colonias, El Mochilas utilizando el mismo recurso de campaña llevo poco mas de 1,000 personas al baile, para aprovechar la ocasión argumentó un “informe legislativo” cuando en realidad está cometiendo un delito por campaña anticipada, ni se diga de la presión que ejerce a los directivos del “MC” para que negocien con él las candidaturas relativas al 5 distrito.

Es muy obvio que el “efecto mochilas” ya no fue el mismo que 5 años atrás, las circunstancias ni son las mismas, ya existe mucha gente que sabe que su larga lengua solo vocifera mentiras y manipulaciones que solo se tragan quienes se aferran a la idea de volver a tener chamba en el gobierno.

Su discurso es el mismo de hace 5 años, el ataque al PRI que desde que salió del poder ha visto disminuido su poder en Puerto Vallarta con una falta de respuesta y liderazgo, pero… porque el mismo discurso si se supone que el mochilas “cambió la historia”?

Entonces de que sirvió su “gobierno” que no solo NO cambió la historia, si no que la empeoró?; convirtió al ayuntamiento vallartense en la casa de la ilegalidad, del asalto, de la mentira y simulación, hasta un regidor desaparecido que se presume mas muerto que vivo…

Si en su “administración” no pudo subsanar problemas como el de la basura, la seguridad pública, las finanzas, de qué tipo de “cambio de historia” hablará? de su propia historia que se lleno de billetes asaltados? de la venta del patrimonio municipal? de los manejos turbios con grupos delincuenciales?

Entonces la pregunta que resalta es si la gente tendrá tan poca memoria histórica que ya no recuerda que el mochilas fue la peor opción por la que votaron, porque si las ultimas 3 administraciones priistas fueron pésimas y la del Puerquete fue peor, entonces porque volver a votar por él?? Porque si no pudo cambiar la historia para bien pretende regresar? se le olvido hacer algo? quedó más para robar? estará enfermo?

La situación no es sencilla para Arturo Dávalos que tendrá que enfrentar toda clase de cuestionamientos por la prensa seria (no chayoteada) que es muy poca, como el nepotismo, la opacidad y ostracismo de parte varios de sus funcionarios, el desgaste político ya hace presa a Dávalos, y mientras hay quien cree que el PRI está muerto, en las confianzas electorales todavía cuentan además del voto duro, con las negociaciones habituales, ese tercer lugar en las que antes de la campaña los hacen ver lejos no lo es tanto.

En cuanto a Morena por muy buena campaña anticipada que llevan, no se ve que vayan a dar la gran sorpresa, si bien les va pudieran conseguir una regiduría; eso siempre y cuando no sean Héctor Gallegos o Roberto Ascencio quienes pretendan figurar en la planilla, ellos siguen apestando a MC por más que hagan gestos.

Hay quien confía mucho en el “Efecto-Peje” para levantar el ánimo en la ciudadanía vallartense para conseguir el voto, pero la verdad es que ni madrugando tienen la estructura para pretender ganar la alcaldía, les falta y mucho, muy temprano se echaron a perder recogiendo mas escombro que talento.

Donde se cuenta que traen buen paso es en el Partido Encuentro Social que muy a pesar de la jugada doble que trae “Tito Yerena”; el Doctor Heriberto Sánchez ha logrado con su equipo de jóvenes llevar un muy buen acercamiento con los ciudadanos que buscan una alternativa más congruente de gobierno.

Los independientes siguen luchando contra corriente, el único que se ve como un serio contendiente para la presidencia municipal es “Pepe” Martínez que con seriedad y sin movimientos faranduleros está logrando crear su estructura política, es una persona seria y dedicada que dentro de poco será mejor apreciada cuando las campañas den inicio.

Dentro del selecto grupo de independientes todavía existen posibilidades de destaparse por lo menos 3, siempre y cuando la situación en los partidos les permita dar pie a su celestial aparición a cuadro.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com